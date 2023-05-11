«التموين»: لا زيادة في سعر الخبر المدعم أو المساس بحصة المواطن

قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ منظومة الخبز المدعم ‏تشهد استقرارا كبيرا على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا نفي مركز ‏المعلومات واتخاذ لقرار تحريك أي سعر خاص برغيف الخبز، ‏إذ إنّ سعر رغيف الخبز ثابت ويبلغ 5 قروش على بطاقة التموين.‏

‏<‏iframe width="727" height="409" ‎src="https://www.youtube.com/embed/ds_bHTNKpZI" title="8‎‏ ‏الصبح - وزارة التموين: ضوابط جديدة لتنظيم صرف المواطنين لمستحقاتهم من ‏السلع" ‏frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; ‎clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-‎picture; web-share" allowfullscreen>‏

وتابع كمال، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية dmc، بأنّه بعد قرار وزارة ‏البترول بتحريك سعر السولار، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تحملها ‏فارق التكلفة عن المنتج «صاحب المخبز»، موجهًا كلامه للمواطنين: «الوزن ‏الخاص برغيف الخبز 90 جرامًا، والحصة اليومية 5 أرغفة بينما الشهرية 150 ‏رغيفًا».

وأكد وجود رقابة من داخل وزارة التموين ممثلة في ‏مباحث التموين والمديريات التموينية إلى جانب جهاز حماية المستهلك، ومنظومة ‏الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء.‏

وشدد على ألا يدفع المواطن أكثر من 5 قروش في رغيف الخبز كونه دعمًا من ‏الدولة التي تتحمل فارق تكلفة الإنتاج في الرغيف الواحد ما يقرب من 90 قرشًا، ‏لافتًا إلى أنّه صدر توجيه من وزير التموين بتنظيم ضوابط صرف السلع التموينية ‏للمواطنين، موضحًا أنّ كل فرد مقيد على بطاقة التموين له 50 جنيهًا شهريًا حتى 4 ‏أفراد، وما زاد عن الفرد الرابع يكون له 25 جنيهًا شهريا، فضلًا عن نقاط فرق ‏الخبز.‏