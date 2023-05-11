«التموين»: لا زيادة في سعر الخبر المدعم أو المساس بحصة المواطن
كتب:
هانى حسن
01:12 م | الخميس 11 مايو 2023
رغيف الخبز
قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ منظومة الخبز المدعم تشهد استقرارا كبيرا على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا نفي مركز المعلومات واتخاذ لقرار تحريك أي سعر خاص برغيف الخبز، إذ إنّ سعر رغيف الخبز ثابت ويبلغ 5 قروش على بطاقة التموين.
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وتابع كمال، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية dmc، بأنّه بعد قرار وزارة البترول بتحريك سعر السولار، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تحملها فارق التكلفة عن المنتج «صاحب المخبز»، موجهًا كلامه للمواطنين: «الوزن الخاص برغيف الخبز 90 جرامًا، والحصة اليومية 5 أرغفة بينما الشهرية 150 رغيفًا».
وأكد وجود رقابة من داخل وزارة التموين ممثلة في مباحث التموين والمديريات التموينية إلى جانب جهاز حماية المستهلك، ومنظومة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء.
وشدد على ألا يدفع المواطن أكثر من 5 قروش في رغيف الخبز كونه دعمًا من الدولة التي تتحمل فارق تكلفة الإنتاج في الرغيف الواحد ما يقرب من 90 قرشًا، لافتًا إلى أنّه صدر توجيه من وزير التموين بتنظيم ضوابط صرف السلع التموينية للمواطنين، موضحًا أنّ كل فرد مقيد على بطاقة التموين له 50 جنيهًا شهريًا حتى 4 أفراد، وما زاد عن الفرد الرابع يكون له 25 جنيهًا شهريا، فضلًا عن نقاط فرق الخبز.