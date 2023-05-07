استمرار سعر رغيف الخبز المدعم عند 5 قروش لأصحاب بطاقات التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ثبات سعر رغيف الخبز المدعم الذي يصرف من المخابز البلدية لأصحاب بطاقات التموين، البالغ عددهم أكثر من 71 مليون مواطن، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي تحريك سعر السولار جنيه في اللتر.

سعر الخبز المدعم

ونوهت وزارة التموين، بأن سعر رغيف الخبز المدعم لن يتأثر بسعر السولار، خاصة في المخابز التي تعمل بالسولار وذلك بسبب قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تحمل هيئة السلع التموينية فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار.

حصة بطاقة التموين من العيش البلدي

وتبلغ حصة بطاقة التموين من العيش البلدي عدد 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد على البطاقة، بمعدل 150 رغيفا طوال الشهر حصة الفرد الواحد على البطاقة، إذ تشمل حصة بطاقة التموين البالغ عددها 4 أفراد على عدد 20 رغيفا من الخبز المدعم يوميا بمبلغ 1 جنيه، أما البطاقة عدد 3 أفراد فيبلغ حصتها 15 رغيفا من الخبز يوميا بمبلغ 75 قرشا، وتحصل البطاقة فردين على 10 أرغفة يوميا بمبلغ 50 قرشا، فيما تحصل البطاقة فرد واحد على 5 أرغفة فقط بمبلغ 25 قرشا.

إنتاج الخبز المدعم

وتنتج مصر 270 مليون رغيف من الخبز المدعم يوميا، لسد حاجة 23 مليون بطاقة تموين مقيدا عليها أكثر من 71 مليون مواطن مستحقون لحصة العيش المدعم يوميا، وتتحمل الدولة فارق التكلفة بين سعر البيع وسعر الإنتاج لاستمرار دعم الخبز للمواطنين.