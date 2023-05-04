مصدر: إعلان إجراءات تحويل الطلاب من الجامعات السودانية خلال أيام

قالت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات إن الوزارة تعتزم الكشف عن الإجراءات التنفيذية في الأيام القليلة القادمة، لتحويل الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات السودانية والراغبين في التحويل إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية. وسيتم الإعلان عن مواعيد التقديم والأوراق المطلوبة ومواعيد الاختبارات، وفقًا لعدد من الضوابط والقواعد التي وافق عليها مجلس الوزراء وأعلن عنها وزير التعليم العالي أمس.

وأوضحت المصادر أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع الطلاب وتحويلاتهم بكفاءة وما يساهم في المحافظة على مستقبلهم ومصالحهم.

تحويل الطلاب المصريين للجامعات الخاصة و الأهلية

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن أبرز الضوابط الرئيسية تتمثل في تحويل الطالب من جامعات خارج مصر إلى كليات مناظرة بالجامعات المحلسة، وذلك في حالة عدم استيفائه شرط الحصول على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقاً لمجموعة من القواعد والضوابط.

أهم الضوابط في النقل والتحويل

وتابع، أن الضوابط و القواعد تتضمن أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها من شهادات و ذلك قبل الالتحاق بالجامعة المقيد بها في الخارج، وأن تكون الشهادة الممنوحة له بالجامعة المقيد بها بالخارج معادلة أيضا لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية، ومعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، حيث يتم القيام بعمل مقاصة وذلك لمعرفة ما ينقص الطالب من مواد وما تم دراسته خلال السنوات الماضية، وذلك سعياً للدخول في المسار التعليمي، بما يدعم حصول الطلاب على حقوقهم، وفي نفس الوقت نضمن المستوى العلمي للطالب.

ولفت إلى أنه حال قدوم الطالب من جامعة غير معتمدة، يتم إجراء اختبار له، وذلك من أجل قياس المستوى وبناء على النتيجة، يتم توجيهه إلى السنة الدراسية التي تتوافق مع هذا التقييم، و أنه تم التغاضي عن شرط قضاء الطالب 50% من السنوات الدراسية في مصر، والاكتفاء بقضاء عام جامعي واحد .