كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي، أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أعلن منذ فترة عن الجامعات التي يتم النظر في معادلة الدرجات العلمية الممنوحة للطلاب من بعض الدول كدولة أوكرانيا وأرمينيا وكازاخسات و دولة روسيا؛ للمحافظة على الطلاب من الوقوع في أيدي منعدمي الضمير، مشددة على أن «الأعلى للجامعات» يتابع بشكل دوري ملفات الجامعات التي يدرس بها الطلاب خارج مصر، والتي من بينها الجامعات السودانية المعترف بها في مصر 2021.

الجامعات السودانية المعترف بها في مصر 2021: الجامعات الحكومية

وعن الجامعات السودانية المعترف بها في مصر 2021، قالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الجامعات الحكومية السودانية معترف بمعادلة شهاداتها وفقًا للوائح والنظم الموضوعة في هذا الإطار كجامعتي الخرطوم والجزيرة، مشيرة إلى أن المعادلة تتم من خلال تقدم الطالب بأوراقه ليتم معادلتها من قبل المجلس من خلال اللجان المختصة.

الأعلى للجامعات يكشف الجامعات السودانية المعترف بها في مصر 2021

وأضافت المصادر، أن معادلة الشهادات تكون من خلال الاطلاع سنويا على لوائح الجامعات والكليات وتوافقها مع التعليم المصري متطلبات التعليم، مؤكدة أنه لن يتم الاعتراف بأي شهادة دون عمل معادلة لشهادة الطالب.

وفي السياق ذاته، كشف الأعلى للجامعات الحكومية، عبر الموقع الرسمي له، كيفية معادلة الشهادة، قائلًا يتم التقدم من قبل الدارس للحصول على معادلة الشهادات بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة، واتباع الإجراءات التي حددها المجلس في هذا الشأن.