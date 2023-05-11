تزامنا مع بدء صرف الدعم النقدى تكافل وكرامة الأسبوع المقبل لشهر مايو، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنّ بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي، متاحة للمستفيدين من البرنامج والمتقدمين للحصول على الدعم.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

ويتم الدخول لبوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية.

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي كخطوة أولى للاستعلام عن تكافل وكرامة.

- يدخل المستعلم الرقم القومي المكون من 14 رقما في المكان المخصص لذلك.

- يمكن من خلال الاستعلام عن تكافل وكرامة، معرفة نوع بطاقة الدعم سواء من خلال بطاقة تكافل أو بطاقة كرامة، كما يمكن من خلال الاستعلام معرفة حال البطاقة سواء متوقفة أو سارية.

صرف دعم تكافل وكرامة لشهر مايو

ويبدأ مستفيدو «تكافل وكرامة» صرف دعم تكافل وكرامة لشهر مايو، بزيادة قدرها 25%، يوم الاثنين المقبل الموافق 15 مايو 2023، لتوضح وزارة التضامن الاجتماعي أنّ هناك 5.2 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن.

ولفتت وزارة التضامن، إلى أنّه يتم الحصول على دعم تكافل وكرامة من خلال تقديم المستندات التالية في أقرب وحدة شؤون اجتماعية، وهي كما يلي.

- صور قسيمة الزواج أو قسمية الطلاق.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 عاما.

- قيد طالب للمقيدين بالجامعة.

- صورة من بطاقة التموين إن وجدت.

- صورة شهادة وفاة الزوج.

- صور بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، ومدونا بها العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.