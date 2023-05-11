القطار الكهربائي السريع.. تعرف على أبرز مميزات نقل البضائع بين المواني

تنفذ الدولة مُمثلة في وزارة النقل، مشروع القطار الكهربائي السريع، والذي يحقق العديد من المزايا أولها خدمة المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، و المناطق السياحية المختلفة، وإنشاء مناطق لوجستية جديدة وخدمة منظومة نقل البضائع بين المواني والمحافظات، فضلاً عن تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

القطار الكهربائي السريع يمتد لـ2000 كيلو

في تقرير لوزارة النقل، أكد القطار الكهربائي السريع يمتد لـ2000 كيلو، ويجري حالياً تنفيذ أعمال الجسور والمحطات للخط الأول «العين السخنة- العلمين الجديدة- مرسى مطروح»، حيث تم تنفيذ نسبة 45% من الخط الأول.

من المقرر أن تسهم شبكة القطار الكهربائي السريع في ربط جميع المواني البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتوفير الوقت من خلال ربط مختلف المناطق التي يمر بها لنقل الركاب والبضائع بشبكة سكك حديدية سريعة وعصرية وآمنة، وهو يربط مصر من غربها لشرقها.

إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع أمر جيد

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات، أن سعي مصر لإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع أمر محمود وجيد، خاصة وأن كل دول العالم حالياً تتجه إلى الاعتماد على وسائل النقل الجماعية النظيفة التي تستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يتم في القطار الكهربائي السريع.

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ«الوطن»، أن القطار الكهربائي السريع يدل على التطور الكبير الذي شهده قطاع النقل في مصر، واصفه المشروع بأنه تطور في منتهى الحكمة.

كما يتم حالياً تنفيذ الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع والتي تقع على مساحة حوالي 578 فدانا وتشمل على 39 مبنى وتضم أحد المعدات والأجهزة اللازمة لأعمال الصيانة.