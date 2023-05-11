انفجار في وسط مدينة ميلان الإيطالية.. النيران تمتد للسيارات (صور)

شهدت مدينة ميلان الإيطالية انفجارا، منذ قليل، ما تسبب في تصاعد ألسنة اللهب وسط مدينة ميلان الإيطالية، إذ اندلع حريق هائل في منطقة بورتا رومانا، بحسب صحيفة «ليجو» الإيطالية.

صحيفة إيطالية: أسباب انفجار ميلان غير معروفة حتى الآن

وأضافت الصحيفة الإيطالية على موقعها الإلكتروني: «لا تزال أسباب الحريق وسط مدينة ميلان غير معروفة حتى الآن، لكن من المتوقع أن الحريق بدأ من شاحنة، وامتد لعدة سيارات قريبة، حيث شوهدت ألسنة اللهب عالية جدا ويمكن رؤية سحابة سوداء كبيرة في مناطق مختلفة من المدينة».

من جهتها قالت قناة «SkyTg24»، إنه وفقا للصور الأولى التي التقطتها الهواتف المحمولة ، اشتعلت النيران في عدة سيارات في شارع بيير لومباردو بمدينة ميلان الإيطالية، وتم إخلاء مدرسة ولايزال مصدر الانفجارات لا يزال مجهولا.