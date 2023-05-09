أوكرانيا تطلق صافرات الإنذار بعد سماع دوي انفجار قوي في كييف

أعلنت السلطات الأوكرانية، إنذار جوي بجميع أنحاء البلاد، وفقًا لما ذكرته وزارة التحول الرقمي، وأكدت وسائل إعلام أوكرانية، سماع دوي انفجار قوي في كييف، بعد انطلاق صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية على المدينة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، أحبطت القوات الروسية، عملية إنزال «مجموعة تخريب» واستطلاع أوكرانية، على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون على متن 7 زوارق سريعة، وفقا لما ذكره مصدر عسكري.

وجددت وزارة الدفاع الروسية، إشادتها بالأعمال البطولية للجنود الروس خلال الأزمة الأوكرانية، وأبرزت اسمي العريف ألكسندر سيزيكوف، والرقيب أول، تيمور حكيموف.

«لندن» تستعد لإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى «كييف»

بدورها، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن وثيقة نشرها الصندوق الدولي لدعم أوكرانيا أن «لندن»، تستعد على ما يبدو لإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى «كييف»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقالت «واشنطن بوست»، إن الصندوق الدولي لدعم أوكرانيا، نشر في إشعار مشتريات بتاريخ 2 مايو الجاري، أن وزارة الدفاع طلبت إبداء الاهتمام بتوفير قدرات هجومية بمدى يصل إلى 300 كيلومتر، أو حوالي 200 ميل، مضيفة في تقرير، إن الإشعار تطلب ردا خلال ثلاثة أيام.

من جانبه، قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إن كل ممثل عن الغرب عند لقائه، يطالب «بلجراد» على الفور بالالتحاق بالعقوبات ضد روسيا.

بدوره، هنأ رئيس نيكاراجوا، دانيال أورتيجا، في الذكرى الـ78 لانتصار الاتحاد السوفيتي السابق على النازية في الحرب العالمية الثانية، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالانتصارات المتحققة، والأخرى التي من المؤكد أنها ستتحقق.

وكان المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ريموند ماكجفرن، قال في وقت سابق، إن الأشهر المقبلة ستكون كارثية بالنسبة للقوات الأوكرانية، مضيفا في حديث لقناة على اليوتيوب، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيفر من بلاده بعد هزيمة القوات الأوكرانية بهجومها المضاد على الجيش الروسي، ووصف ماكجفرن، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالممثل الجيد.