تفكيك شبكة دولية للمخدرات في إيطاليا بينها كبير مشجعي ميلان

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث منها، منها تفكيك السلطات الأمنية الإيطالية، شبكة دولية للمخدرات في «ميلانو»، التي تقع في الجزء الشمالي الغربي من وادي بو في شمالي البلاد، تهرب الحشيش من المغرب والكوكايين من بلدان أمريكا الجنوبية، فيما ضبطت قوات الامن المغربية، سيارتين رباعيتي الدفع إحداهما محملة بـ500 كيلوجرام من مخدر الشيرا.

موقع إيطالي: من بين بين المقبوض عليهم أحد قيادات رابطة «أولتراس ميلان»

وتمكنت الشرطة الإيطالية، من تفكيك شبكة دولية للمخدرات في «ميلانو» تهرب الحشيش من المغرب والكوكايين من بلدان أمريكا الجنوبية، فيما قال موقع «كالتشيو مريكاتو» الإيطالي، إن بين المقبوض عليهم لوكا لوتشي، أحد قيادات رابطة «أولتراس ميلان»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ونشر الموقع الإيطالي، صورة لـ لوتشي تجمعه بـ وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني، بمدرجات ملعب سان سيرو على هامش إحدى مباريات فريق «ميلان».

وفي المغرب، تمكنت قوات «الدرك الملكي» في إقليم تنغير الواقع وسط البلاد، من ضبط سيارتين رباعيتي الدفع إحداهما محملة بـ500 كيلوجرام من مخدر الشيرا على شكل صفائح، وقالت مصادر أمنية إن القوات تمكنت من إلقاء القبض على شخص للاشتباه في تورطه في العملية، فيما لاذ آخر بالفرار.

وأشارت المصادر الأمنية، إلى ان المخدرات كانت قادمة من جنوب المغرب في طريقها إلى حدود البلاد مع الجزائر.

المغرب: اعتقال شخص موال لتنظيم «داعش» الإرهابي ينشط في منطقة سلا الجديدة

واعلنت السلطات الأمنية المغربية، اعتقال شخص «24 عاما»، موال لتنظيم «داعش» الإرهابي، بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات ووكالات تطبيق القانون بالولايات المتحدة الأمريكية، خطط للالتحاق بمعسكرات التنظيم خارج البلاد، وكان ينشط في منطقة سلا الجديدة، وكان قرر مؤخرا الانخراط في مشروع إرهابي داخل المملكة باستعمال عبوات ناسفة".

وفي السعودية، أحبطت دوريات المجاهدين بمنطقة جازان الواقعة جنوب غربي البلاد، ترويج 139 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، بحوزة سعودي، فيما تمت إحالة المتهم لـ جهة الاختصاص، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعدية الرسمية «واس».

وفي الصين، أصدرت محكمة، قرارا بالسجن 10 سنوات على أب أدين ببيع أطفاله الـ5 بـ180 ألف يوان صيني «حوالي 28 ألف دولار»، في مقاطعة يو شمال غربي البلاد، كما أصدرت محكمة مقاطعة يو، على الوسيط المشترك في بيع الأطفال بالسجن 7 سنوات.