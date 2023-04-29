كيف تتفادى مخاطر انفجار إطار السيارة وقت السير؟.. نصائح من «المرور» للسائقين

حددت الإدارة العامة للمرور ضوابط ونصائح للقيادة الآمنة، على الطرق وذلك ضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات من التلف، ويجب على سائق السيارة الالتزام بتلك التعليمات حتى يكون آمنًا من الحوادث على الطرق.

نصائح مهمة لسائقي السيارات

«الوطن» تنشر نصائح مهمة لسائقي السيارات وكيفية تفادي المخاطر وقت انفجار إطار السيارة خلال السير حتى ينجو قائد السيارة من المخاطر.

- يجب عدم التوقف بغرض الحفاظ على إطار السيارة في حالة انفجاره، الأفضل من ذلك اختيار مكان آمن للتوقف وتغيير الإطار.

- مراعاة وضع العلامات التحذيرية طبقًا لسرعة الطريق وحالة الخطر بحيث تحقق أكبر قدر من التحذير وتكون من 100 إلى 500 قدم من مكان التوقف الطارئ.

- التأكّد من ربط مسامير العجلات جميعها جيدًا قبل التحرك.

- عدم السير بالمركبة وبها بعض مسامير تثبيت العجلات مفقودة.

- التأكّد من وضع العجلات قبل التحرك.

- إجراء الفحص الأولي للسيارة قبل التحرك بها لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب في حادث خلال القيادة.

كيف تتصرف حال حدوث عطل بالسيارة؟

- في حالة حدوث عطل بالمركبة ولم تتمكّن من الوقوف بمكان آمن فإن أول ما تفعله هو أن تخلي السيارة من الركاب، ثم تأخذ جانبًا آمنًا بعيدًا عن الطريق مع استخدام شارة أو قطعة ملابس لتحذير المارة من وضع السيارة لحين حضور المساعدة.

- يجب النظر إلى المرآة على فترات متقاربة لإدراك ما يدور خلف سيارتك مرة كل 10 ثوان تقريبًا.

- يجب النظر إلى العدادات على فترات.

- عدم الاعتماد على المرايا عند الرغبة في تغيير الاتجاه أو الدوران أو الانحراف لليمين أو اليسار أو الرجوع للخلف، وإنما يجب دائمًا النظر من فوق الكتف لفحص النقط العمياء.

- يجب الإعداد مسبقًا لعملية الدوران لليمين أو اليسار قبل الدوران بأن تقوم بالدخول في الحارة القريبة للطريق أو الجهة التي تنوي الدخول إليها في التقاطع.

- عمل تبديل للإطارات كل 7500 كيلومتر.

- التأكّد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير قبل التحرك.

- التأكّد قبل التحرك بالمركبة من أنَّه تمّ غلق الأبواب جيدًا ومسوجراتها قبل التحرك.