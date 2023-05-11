«المصريين الأحرار» يقرر الانعقاد الدائم لمتابعة مسار الحوار الوطني ومستجدات الساحة

عقد المكتب السياسي لحزب «المصريين الأحرار»، اجتماعًا بدعوة من الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، بالمقر الرئيسي للحزب بشارع العروبة، بحضور كل الأعضاء لمناقشة الأوضاع الراهنة داخليا وإقليميا ودوليًا.

مناقشة مستجدات الساحة الداخلية

وبدأ اجتماع المصريين الأحرار بمناقشة مستجدات الساحة الداخلية وجاء على رأسها مجريات ومسار الحوار الوطني الراهن، والذي جاء نتيجة دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي له، وترتيب الأولويات من حيث الملفات المطروحة والمحاور الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

وتناول الحديث عن مسار الحوار وفق الضوابط واللوائح المنظمة داخليًا ومدونة السلوك، لتنظيم أعمال اللجان وتوزيع المهام، وأكد المكتب السياسي ضرورة فتح آفاق الحوار لجميع المشاركين في ضوء مساحات واحدة للجميع حتى يتسنى للحضور طرح آراهم بصورة وافيه دون اجتزاء أو جور من أحد على الآخر.

قرار المكتب السياسي

وقرر المكتب السياسي رئيسًا وأعضاء المتابعة عن كثب لكل مجريات الحوار وترتيبات كل اللجان، وإنه في حال انعقاد دائم للمتابعة ودراسة أي مستجدات تسفر عنها اللجان والجلسات.

كما تحدث الاجتماع عن مجريات الساحة الداخلية وتحفظ المكتب السياسي على جانب من أداء الحكومة والجهاز الإداري والتنفيذي، وأيضا تتطرق للحديث عن أحداث السودان ومستجدات الامور في غزة، وتبعات وانعكاسات أحداث أوكرانيا وروسيا علي المنطقة بشكل عام والدولة المصرية بصورة خاصة وإعداد رؤية استباقية للتعامل مع معطيات الحالة.