رئيس «المصريين الأحرار»: الحوار الوطني يهدف للم الشمل وبحث آليات بناء الجمهورية الجديدة

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن أهداف الحوار الوطني، تتلخص فيما جرى إعلانه وقت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية في شهر أبريل من العام الماضي، لعقد الحوار الوطني.

أهداف الحوار الوطني

وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار في تصريحات لـ«الوطن»، أن أهداف الحوار الوطني، تتلخص في أولويات العمل الوطني لدعائم الجمهورية الجديدة، وتم السماح لكل فئات المجتمع المصري بالمشاركة، ما دام لم تلطخ يدهم بالدماء، أو يتسببوا في قضايا عنف وإرهاب، بالمشاركة في الحوار، وعرض رؤاهم ووجهات نظرهم المختلفة، التي من شأنها المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.

الاستعداد للتنفيذ

وقال النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن اجتماع هذا العدد من المصريين باختلاف انتماءتهم السياسية وأيدولوجياتهم، يعد إنجازا كبيرا جدا للدولة المصرية، لاسيما إلى كونه واحدا من أهداف الحوار الوطني.

وأضاف: «أعتقد أن الحوار الوطني سيتمكن من إخراج مخرجات إيجابية جدا، وكل أجهزة الدولة التنفيذية على كامل الاستعداد للبدء في العمل، على تطبيق مخرجات لجان الحوار»، موضحا أن أهم مميزات الحوار الوطني، هي إعلاء مصلحة الوطن فوق كل شيء.