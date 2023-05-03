حزب «المصريين الأحرار»: الحوار الوطني أهم دعائم الجمهورية الجديدة

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب «المصريين الأحرار»، إن كل أطياف المجتمع كانت حاضرة في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، وتبادلوا الكلمات والحوارات، وهذا يؤكد الغرض من الدعوة التي أطلقها الرئيس السيسي، وهي إرساء الدعائم الجديدة للجمهورية الجديدة وأولها الحوار المشترك بين المصريين، وأن أهم أساسها مشاركة كل أبناء الوطن أيا كانت آراؤهم.

180 ألف مقترح وصل إلى اللجنة الفنية

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن كواليس الجلسات التحضيرية لم يشارك فيها حزب المصريين الأحرار، سواء داخل اللجان الفنية أو مجلس الأمناء، ولكن ما جرى استعراضه من مجهود كبير للغاية، خاصة أنه يوجد 180 ألف مقترح وصل إلى اللجنة الفنية.

وأشار إلى أن وثيقة السلوك في الحوار الوطني، والمبادئ التي جرى وضعها أساسيات التحاور بين المتحاورين تبين أن هناك نسبة كبيرة من التوافق في مجلس الأمناء، وتأسيس للتحضير لحوار طيب.

المحور الاقتصادي الأهم

ولفت أن كل المحاور التي جرى طرحها مهمة، لكن وجهة نظر الحزب بأن المحور الاقتصادي هو الهم الأكبر في الوطن، خاصة أن كل الصراعات التي تحدث في العالم هي من أجل الاقتصاد.