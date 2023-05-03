«المصريين الأحرار»: الحوار الوطني أحد معالم الجمهورية الجديدة في فتح مساحات المشاركة

قال عصام خليل رئيس حزب «المصريين الأحرار»، إن افتتاح جلسات الحوار الوطني، تعد حفلا مصريا خالصا يعبر عن أحد معالم الجمهورية الجديدة في فتح مساحات المشاركة والحوار بين أبناء الوطن من كل القوى والمكونات المصرية سياسية ونقابية ومجتمعية وغيرها.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أنه مع انطلاق مسار الحوار الوطني الذي يمثل امتيازا غير مسبوق عبر التاريخ، يتعين توجيه الشكر للرئيس السيسي، الذي دعا وتبنى مبدأ الحوار الوطني، ليكون متسعا لكل الآراء وإسهامات الرؤية والأفكار في تكوين الجمهورية الجديدة، والشكر موصول لمجلس أمناء الحوار أمينا وأعضاء والأمانة الفنية والأكاديمية للتدريب وكل من أسهم بالمقترحات في هذه التجهيزات أو من ساعد في الظهور بهذه الصورة المبشرة.

ولفت أن الحوار الوطني هو اللبنة الأولى للمشاركة الوطنية في وضع أولويات العمل الوطني والدعائم الرئيسية للوصول للجمهورية الجديدة «علشان مصر اللي بنحلم بيها».

وأوضح أن الحوار مؤشر على أن أهم دعائم الجمهورية الجديدة هي المشاركة الفعالة بين أبناء الوطن وخلق مساحات مشتركة للعمل والبناء معا حتى إذا اختلفوا في الآراء طالما لم تلطخ أيديهم بالدماء أو التحريض عليه.

وتابع: «أننا وجميع المتحاورين بات على عاتقنا مسؤوليات فيما سيخرج من الحوار من معطيات، ويجب أن نضع نصب أعيننا مصلحة مصر أولا متجردين من المكاسب الحزبية والشخصية فإن الوطن أبقى والجميع إلى زوال، ووجب أن تتضمن المخرجات والمقترحات رؤى جديدة ومبتكرة واضعين في الاعتبار إمكانات مصر في الوضع الراهن والظروف المحيطة بنا إقليميا ودوليا وأن تتسم جلسات الحوار بسعة الصدر دون أن يتحول لساحة مبارزة كلامية فضفاضة».

وواصل: «أرى أن المحور الاقتصادي هو محور أساسي لأنه الهم الأكبر عند المواطن، ولهذا عندما أستعرض وجدت المحور الاقتصادي له لجنة واحدة من أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وأناشدكم أن يوضع للمحور الاقتصادي لجنتين في الأسبوع لكي تكون من أوائل المقترحات المرسلة للرئيس السيسي».