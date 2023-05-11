وزيرة خارجية ألمانيا: لا بديل عن حل الدولتين.. وهدر الدماء يجب أن يتوقف الآن

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية «أنالينا بيربوك»، أنّ صيغة ميونخ هي الصيغة الوحيدة التي يلتقي فيها شركاء من أوروبا والدول العربية في آن واحد لتناول رسائل تخص نزاع الشرق الأوسط، مُثنية على دور مصر في هذا الصدد.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا عقب الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام، نقلته قناة «اكسترا نيوز»: «الآن تم هذا اللقاء في ظل ظروف صعبة، مصر والأردن دولتان جار لهذه المنطقة وبالتالي يتأثران بشكل مباشر بالأحداث هناك، ويلعبان دورا مهما في إطار تهدئة التصعيد في هذه المنطقة، ورؤيتهما للموقف وتقييمهما له غاية في الأهمية بالنسبة لنا».

وتابعت: «لدينا علاقات وثيقة في هذه المنطقة، لا سيما بسبب علاقتنا بإسرائيل، ونحن الآن في مايو، وحصد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي العديد من الأرواح، وفي الأيام الماضية وحدها حصد هذا النزاع عشرات الأرواح في قطاع غزة منهم المدنيين والأطفال، وعشرات الآلاف من المدنيين في إسرائيل اضطروا إلى اللجوء لغرف مؤمنة ضد الغارات».

وواصلت: «على إسرائيل أن تحترم المدنيين الفلسطينيين وترد على الاعتداءات بشكل يتناسب مع الفعل، لا نريد حصد المزيد من الأرواح، هناك خسائر فقط، يجب أن يتوقف إهدار الدماء الآن، فالأيام الماضية أكدت لنا بشكل واضح أن فقدان الأمل هو أصعب شيء، لذلك يجب منح آفاق مستقبلية للفلسطينيين حتى يمكنهم العيش في أمن وسلام».

وأكد أهمية حل الدولتين ويجب أن تكون هناك فرصة للطرفين للوصول إلى حل على المدى الطويل: «هذا الطريق ليس سهلا، ومن خلال حل الدولتين فقط يمكن الوصول إلى حل مستدام لهذا النزاع، ولا يوجد بديل لهذا الحل».

وواصلت: «نلتقي اليوم بسبب وعينا بالضرورة الملحة وأهمية الموقف كي نمضي قدما في إيجاد حل، ويجب علينا كشركاء أن نخلق مخرجا من هذه الأزمة وأن نسعى إلى الاقتراب من حل الدولتين».

وشددت، على أن بلادها تدين الاستيطان بشدة لأنه يعتبر خرقا للقانون الدولي وهو عائق للسلام والأمن في المنطقة، وهذا دور الدبلوماسية أن تعطي لنا مخرجا للخروج من الازمة.