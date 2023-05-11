وزير الخارجية: لا بد من التهدئة ووقف الأعمال العسكرية في الأراضي الفلسطينية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ ما تحقق في العقبة وشرم الشيخ، من تواصل مباشر بين المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات من شأنها العمل على التهدئة ووقف الأعمال العسكرية، يؤكد عدم جواز الإجراءات أحادية الجانب من اقتحامات وهدم منازل وتوسّع في الاستيطان.

وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا، عقب الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ بشأن عملية السلام، أذاعته قناة القاهرة الإخبارية: «هذه العناصر هي الضرورية لتوثيق الهدوء وفتح الآفاق السياسية لتناول حل القضية الفلسطينية على الأسس، والمرجعيات الدولية المعترف بها والتي ندعمها في مجموعة ميونخ، ويجب وضع الآليات الملائمة لتنفيذ ما قد يكون تم التوصل إليه من اتفاق واعتراف بإجراءات يجب ان تتخذ من الجانبين».