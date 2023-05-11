إنشاء مركز للتأهيل وعلاج الإدمان بتكلفة 60 مليون جنيه في سوهاج

تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج سير أعمال إعادة تأهيل المركز الصحي الحضري بمدينة سوهاج الجديدة إلى مركز لعلاج الإدمان، يصاحبه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، الدكتور حمدى سعد المدير التنفيذي للمستشفىات الجامعية، المستشار حسن حرك المستشار القانوني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الدكتور أحمد الكتامي المشرف العام على الخط الساخن لمكافحة وعلاج الإدمان وعدد من مهندسي هيئة الإنتاج الحربي المسؤولة عن أعمال تأهيل المركز.

خدمة مرضى الإدمان

وقال عبد الخالق إن المبنى مخصص لخدمة مرضى الإدمان بالمحافظة في سرية تامه، وتحت إشراف طبي من الجامعة، مشيراً إلى أن هذا المبنى الذي سيتم الانتهاء منه خلال أسابيع قليلة سيقدم خدماته مجاناً للقضاء على الإدمان بالمحافظة، وللمساهمة في القضاء على هذه الظاهرة القادرة على تدمير مستقبل أي أمة من خلال إدمان شبابها لهذه المواد السامة وهم من يعول عليهم بناء الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة .

60 مليون تكلفة المركز

وأوضح المستشار حسن حرك أن تكلفة المبنى 60 مليون جنيه يتحملها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمساحة 2500 متر مربع، والذي يسع 90 سريرا، وبدأت أعمال تطويره في شهر فبراير الماضي والمقرر الانتهاء وتسليمه خلال شهرين، تحت إشراف طبي من الجامعة التي ستوفر الكوادر الطبية، وإشراف إداري مالي من صندوق مكافحة الإدمان.