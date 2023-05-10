أرقام وأماكن مستشفيات سوهاج العامة والمركزية والحميات.. تعرف عليها

يبحث المئات من أهالي وقاطني محافظة سوهاج يوميًا عن أرقام وأماكن المستشفيات العامة والتأمين الصحي والمركزية، وذلك من أجل الوصول إليها بسهولة، وتلبية احتياجاتهم الصحية.

وتستعرض «الوطن» أرقام وأماكن مستشفيات صحة سوهاج العامة والمركزية والحميات بالمراكز والمدن، وذلك في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

أرقام وأماكن المستشفيات

وفيما يلي أرقام وأماكن المستشفيات التي أعلنت عنها محافظة سوهاج ومنها مستشفى العام بسوهاج:

- مستشفى سوهاج العام : يقع المستشفى بدائرة قسم أول سوهاج بشارع محمود فهمي النقراشي، ورقم الهاتف 2339797 093.

- مستشفى الهلال للتأمين الصحي: يقع بشارع التحرير في مدينة سوهاج، ورقم الهاتف 0932327049.

- مستشفى حميات سوهاج: يقع في مدينة سوهاج بشارع التحرير، ورقم الهاتف 0932325644.

- مستشفى سوهاج التعليمي: يقع في مدينة سوهاج "المدينة الطبية" بكورنيش النيل الغربي، ورقم الهاتف 0932319751/ 0932305133.

- مستشفى طهطا العام: يقع بدائرة قسم طهطا أمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، ورقم الهاتف 0934772994.

- مستشفى البلينا المركزي: يقع في شارع الجمهورية، ورقم الهاتف 4800301 093.

- مستشفى طما المركزي أ: يقع على الطريق السريع أسيوط سوهاج ش أحمد عرابي، ورقم الهاتف 2790713 093.

- مستشفى المنشاة المركزي: يقع في مدينة المنشاة بشارع عبدالمنعم رياض، ورقم الهاتف 2400333 093.

- مستشفى أخميم المركزي ب: يقع في شارع أخميم الزراعي بجوار المحكمة، ورقم الهاتف 2859263 093.

- مستشفى المراغة المركزي ب: يقع في شارع أسيوط المراغة، ورقم الهاتف 2530763 093.

- مستشفى الصدر مركز جزيرة شندويل طريق أسيوط سوهاج الزراعي الغربي السريع.

- مستشفى حميات البلينا – مركز البلينا، ورقم الهاتف 01095060513.

- مستشفى جرجا العام: يقع بدائرة قسم جرجا بشارع المستشفى، ورقم الهاتف 4676034 093.

- مستشفى العسيرات المركزي: يقع بأولاد حمزة، ورقم الهاتف 0101 113 3351.

- مستشفى حميات سفلاق: يقع في مركز ساقلته شرقي سوهاج، ورقم الهاتف 0932480015.

- مستشفى حميات جرجا: يقع في مدينة جرجا جنوب سوهاج، ورقم الهاتف 0934676130.

- حميات سوهاج – جهينة الغربية، ورقم الهاتف 0934709827.