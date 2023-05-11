برلماني: الدولة المصرية تسعى جاهدة لعودة الاستقرار في السودان

ثمن النائب يونس عبدالرازق فرج، عضو مجلس النواب، الجهود العظيمة التي تقوم بها الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عودة المصريين من السودان، مؤكدًا أن مصر لا تتخلى أبدًا عن أبنائها مهما كانت التحديات والصعوبات.

إعادة جميع المصريين من السودان

وقال «فرج» في تصريحات صحفية له اليوم، إنه منذ بداية الأزمة السودانية تبذل الدولة المصرية قصارى جهدها من أجل إعادة جميع المصريين من السودان، وهناك متابعة دورية ومستمرة من قبل مؤسسات الدولة المعنية؛ الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المصريين في صدارة اهتمامات الدولة المصرية، سواء كانوا داخل مصر أو خارجها.

وقف الاقتتال في السودان

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لوقف الاقتتال في السودان، وتهدئة الأوضاع لعودة الأمن والاستقرار مجددًا، والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني الشقيق.

واختتم النائب يونس عبدالرازق فرج: «إن وقف إطلاق النار في السودان الشقيق، والابتعاد عن أي أعمال عنف يجنب السودانيين الوصول إلى مرحلة خطيرة جدًا نخشى جميعًا أن يصلوا إليها، فعليهم وقف الاقتتال فورًا لإعلاء المصلحة العليا لدولتهم، والحفاظ على أمن وسلامة الشعب السوداني».