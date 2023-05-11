«التعليم» تحدد شروط الاعتذار عن أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن تقديم الاعتذار عن أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023، المقرر أن تبدأ يوم 27 مايو 2023، وفقاً للجداول المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

اعتذارات امتحانات الدبلومات الفنية 2023

أكدت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي، أنه يجري استقبال مندوب واحد فقط عن كل مدرسة، يكون مسؤولا عن توصيل الاعتذارات الخاصة بالمدرسة إلى مقر اللجنة الفنية، مشيرا إلى أنه لن يتم التعامل إلا مع مندوب المدرسة فقط، وذلك من يوم السبت 13 مايو، ولمدة 3 أيام فقط.

حالات الاعتذار عن أعمال امتحانات الدبلومات الفنية

وحددت المديريات التعليمية، الحالات التي يسمح لها بتقديم الاعتذارات عن امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023/2022 وهي كالتالي:

- الأم التي لديها طفل لا يزيد عمره عن عامي، وتكون الأوراق المطلوبة: (طلب اعتذار - أصل خطاب الندب وصورة طبق الأصل - شهادة ميلاد الطفل).

- انتداب الزوجين معا لأعمال الامتحانات بالتعليم الفني في نفس التوقيت، والأورق المطلوبة: (طلب اعتذار أصل وصورة - خطاب ندب الزوجين - صورة بطاقة الزوجين).

وبالنسبة للحالات المرضية للتقديم الاعتذارت عن امتحانات الدبلومات الفنية 2023، يجري تقديم طلب اعتذار، وأصل خطاب الندب، وقرار قومسيون حديث بإجازة مرضية خلال فترة الامتحانات 2023، ولا يعتد بأي شهادات من أي جهة أخرى.