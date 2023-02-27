قرارات عاجلة من «التعليم» حول امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هام للمديريات التعليمية، بشأن الاستعدادات لامتحانات الدبلومات الفنية 2023، لجميع التخصصات «الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي»، المقرر أن تبدأ يوم 20 مايو، للامتحانات العملية، و27 مايو للامتحانات النظرية للنظامين «ثلاث وخمس سنوات».

تحقيق أكبر قدر من العدالة داخل اللجان

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطابها، أنه في إطار حرص التعليم الفني بالوزارة على حسن سير العمل داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2023، وبناءً على تعليمات رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بتحقيق أكبر قدر من العدالة داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بالتعليم الفني خاصة في مسألة الإحلال والتجديد داخل اللجان، تقرر ما يلي:

- الإعلان عن التقدم لقبول أعضاء جدد للعمل داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة اعتبارا من اليوم وحتى الخميس 2 مارس 2023 على أن يتم عقد الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين يومي الأحد والإثنين 5 و6 مارس 2023 ويتم الإعلان عن نتيجة المقابلات يوم الأربعاء 8 مارس 2023.

شروط التجديد السنوي للعاملين باللجان

- مراعاة التجديد السنوي بنسبة لا تقل عن 30% من العاملين باللجنة من الاقدم الى الاحدث لكل فئة من الفئات التالية:

*الأعضاء الأقل كفاءة في العمل وأقل تعاونا مع الزملاء ورؤساء العمل وذلك بناءً على التقييم الذي يتم بمعرفة رئيس الحجرة وموافقة رئيس اللجنة في العام السابق في ضوء المحاضر التي تم تحريرها في شأنهم وتوقيعهم بالعلم.

*الأعضاء غير الملتزمين بنظم وضوابط العمل باللجنة والمتسببين في الأخطاء أثناء سير العمل باللجنة خلال العام الماضي، على أن تكون هذه الأخطاء مثبتة بمحاضر فعلية تم تحريرها أثناء الواقعة وتوقيعهم عليها بالعلم على أن يتم إفادة الوزارة بتشكيل اللجنة عن العام الماضي 2022.