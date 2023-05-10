تفاصيل ومواعيد امتحانات الدبلومات الفنية لجميع التخصصات.. 1336 مادة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها الكاملة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع التخصصات «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي»، لجميع الأنظمة (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية).

امتحانات الدبلومات الفنية 2023.. 20 مايو العملي

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الدبلومات الفنية العملية تبدأ يوم السبت 20 مايو 2023، فيما تبدأ الامتحانات التحريرية يوم 27 مايو وتستمر حتى الخميس 8 يونيو 2023، لافتة إلى استكمال الامتحانات من يوم الجمعة 9 يونيو وحتى 16 من نفس الشهر، وتستعرض «الوطن»، معلومات عن امتحانات الدبلومات الفنية كالتالي:

- عدد طلاب الدبلومات الفنية جميع التخصصات 760 ألف طالب وطالبة.

- عدد الطلاب بمدارس التكنولوجيا التطبيقية 1788طالبا وطالبة.

- عدد المواد بامتحانات المعملية للدبلومات الفنية 525 مادة.

- عدد مواد الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية 1336 مادة.

- عدد لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2550 لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

- عدد مراكز توزيع الأسئلة 39 مركزا على مستوي الجمهورية.

- عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 5060 عضوا، بجانب عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات 51051 عضوا.

- عدد لجان النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات 28 لجنة، وعدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات 23 لجنة.

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت جدول امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للعام 2023 كالآتي:

- رابط جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023.

- رابط جدول امتحانات دبلوم سياحة وفنادق 2023.

- رابط جدول امتحانات الثانوي الصناعي 2023.

- رابط جدول امتحانات الثانوي الزراعي 2023.