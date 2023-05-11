صحيفة روسية: فنلندا توقف نقل الغاز المسال من مشروع روسي

ذكرت صحيفة «كوميرسانت» الروسية في عددها الصادر اليوم الخميس، أن شركة الغاز الفنلندية «جاسوم» أوقف تحميل ناقلاتها بالغاز الطبيعي المسال من مشروع لشركة الطاقة الروسية «نوفاتيك».

فنلندا توقف نقل الغاز من مشروع روسي

وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن الناقلة (Coral Energice)، التابعة لشركة «جاسوم» الفنلندية، دخلت آخر مرة إلى ميناء «فيسوتسك» الروسي، في 24 أبريل الماضي، غير أنها غادرت الميناء فارغة.

وأوضحت كوميرسانت أن شركة «جاسوم» توقفت عن نقل شحناتها من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «كريوغاز - فيسوتسك»، لافتة إلى أن ناقلات الشركة الفنلندية كانت تنقل عدة شحنات من الغاز من المشروع في الشهر.

مشروع غاز روسي ضخم

يُذكر أن مشروع «كريوغاز - فيسوتسك» تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 660 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، حيث تمتلك شركة «نوفاتيك» الروسية 51% في المشروع، بينما نسبة 49% المتبقية يمتلكها «غازبروم بنك».