«الطيران المدني» تختتم فعاليات الدورة التدريبية حول الضبطية القضائية

اختتمت سلطة الطيران المدني، فعاليات الدورة التدريبية حول «الضبطية القضائية»، التي أقيمت تحت رعاية الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، ونظمتها المنظمة العربية للطيران المدني، وشارك بها ممثلو إدارات النقل الجوي بسلطات الطيران المدني في كل من المملكة العربية السعودية والمغرب وليبيا، إلى جانب مجموعة من ممثلي سلطة الطيران المدني المصري.

ووجه الطيار عمرو الشرقاوي رئيس السلطة، الشكر إلى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، على دعمه الدائم في تعزيز المبادرات التي تهدف إلى تنمية مهارات العاملين داخل قطاع الطيران على كل المستويات العلمية والمهنية والثقافية.

وأثنى «الشرقاوي» على حرص المتدربين والتزامهم بحضور الدورة التدريبية والاستفادة من كل متطلباتها وأهدافها، التي حاضرها الدكتور فتحي علي غنيمي أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، مشيرا إلى أهمية هذه الدورة التي تهدف إلى التعريف بالمفاهيم الأساسية والدقيقة بالقوانين الخاصة لحقوق الضبطية القضائية لمفتشي الطيران.

رئيس السلطة يسلم المتدربين شهادات إتمام البرنامج التدريبي

وأوضح أن الهدف الرئيسي من عقد هذه الدورة هو دعم القدرات البشرية للعاملين بإدارات النقل الجوي بسلطات الطيران بالدول العربية وسلطة الطيران المدني المصرية، بما يسمح للمتدربين من مختلف الدول بتبادل الخبرات والأفكار وعرض المشكلات والتحديات، وكذلك المواقف التي يتعرضون لها على متن الطائرات، وبخاصة في الموضوعات والقضايا المتعلقة بالأمن والسلامة الجوية.

وفي ختام الفعاليات قام رئيس السلطة بتسليم المتدربين شهادات إتمام البرنامج التدريبي.