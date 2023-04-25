وزير الطيران المدني يُثني على جهود العاملين بمطار القاهرة خلال عيد الفطر

أثنى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، على جهود جميع العاملين بميناء القاهرة الجوي والتي توجت بتحقيق أعلى معدلات تشغيل وصلت إليها الرحلات الجوية من وإلى مطار القاهرة وكذلك بالنسبة لعدد الركاب القادمين والمغادرين، وهو ما يأتي في ضوء خطة التطوير المستمرة التي تشهدها المطارات المصرية بصفة عامة خلال الفترة الماضية ومن بينها مطار القاهرة الدولي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، ما ساعد على جذب العديد من شركات الطيران العالمية خاصة في ظل حركة السفر والسياحة المتزايدة والمرتقبة والتي من المتوقع أن تشهد نموا ملحوظا خلال الفترة المقبلة.

وزير الطيران المدني يثني على جهود العاملين بمطار القاهرة

وأضاف الفريق عباس حلمي، في بيان، أن الزيادة المستمرة في حجم الحركة الجوية وتنامي نسب الارتفاع في معدلات أعداد الركاب والطائرات، تمثل تحدياً كبيراً يشهده مطار القاهرة، لافتا إلى ضرورة مواصلة أهدافنا الرئيسية نحو تقديم الخدمات بكفاءة عالية وتطوير البنية التحتية بشكل مستمر لتلبية الطلب المتنامي على حركه السفر والسياحة، في ضوء أهداف التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

كان وزير الطيران المدني، شدد على ضرورة السعي الدائم لتقديم أفضل خدمة ممكنة لرواد المطارات المصرية والعمل على تذليل كافة العقبات أمام المسافرين والسائحين على مدار الساعة.

وزير الطيران: ملتزمون بكافة المعايير والتشريعات الدولية

تجدر الإشارة إلى أن ما يشهده مطار القاهرة الدولي من حركة ‏تطوير موسعة داخل منظومة العمل لتحسين جودة مستوى الخدمات المقدمة للركاب المسافرين أو القادمين ظهرت أثاره واضحة من خلال نتائج إيجابية ومثمرة في حجم الطلب المتنامي على مطار القاهرة ووصوله إلى أعلى معدل في عدد الرحلات الجوية وحركة الركاب خاصة في أوقات الذروة والتشغيل مع الالتزام بكافة المعايير والتشريعات الدولية الموصي بها من قبل منظمات الطيران المدني الإقليمية والدولية.

تصنيف مطار القاهرة الدولي ضمن المطارات الأعلى كثافة إفريقيا

وشهد مطار القاهرة الدولي أمس، أعلى نسبة في معدلات تشغيل للرحلات الجوية وفي حركة السفر والوصول، حيث بلغ عدد الرحلات الجوية 612 رحلة ووصل عدد الركاب إلى 82 ألف راكب على مدار اليوم، وتم تصنيف المطار من المطارات الأعلى كثافة في الشغيل وعدد الركاب داخل القارة الأفريقية.