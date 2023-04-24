«جمارك القاهرة» تضبط سبائك ذهبية وترامادول وأدوية مهربة بحوزة ركاب

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب مصري يعمل في مهنة مرموقة، تهريب كمية من السبائك الذهبية أسفل ملابسه الداخلية، كما تم ضبط راكب مصري أخر بحوزته شرائط لعقار الترامادول المخدر، وثالث بحوزته مستحضرات تجميل، ورابع يحمل أدوية مهربة.

الجمارك تحبط تهريب 646 قرصا من عقار الترامادول

المحاولة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من كيجالي، استوقف محمد رمضان مكاوي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عابدين عبد الرحيم مأمور الجمرك، وفرج حمدي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام هاني أبو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم3 بتكليف هيثم محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود 65 شريطا لعقار الترامادول، المدرج بجداول المخدرات بإجمالي 645 قرصا.

الجمارك تحبط تهريب كمية من الذهب

أما المحاولة الثانية، كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على رحلة الخطوط المصرية القادمة من الكويت، إذ استوقف محمد قنديل مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة كل من محمد حميدة مأمور الجمرك، و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكب، قام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3، بتكليف الدكتور مؤمن حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، والذي تلاحظ له وجود فواتير شراء من محلات الذهب.

وعلى الفور، قام الدكتور صابر عبد الحميد مدير الجمرك بتكليف الدكتور مؤمن حسن بتفتيش الراكب ذاتيا، مما أسفر عن ضبط كمية من السبائك الذهبية أخفاها الراكب داخل جيب سحري أسفل ملابسه الداخلية السفلية، وقامت لجنة مشكلة من محمد نبيل طلب، ومحمد فتح الله، ومؤمن حسن مأموري الجمارك في حضور محمد سيد خليل، وإسلام ربيعي من إدارة الأمن الجمركي، لجرد ووزن وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها ستة سبائك ذهبية، وزنها كيلو و خمسين جراما.

بينما المحاولة الثالثة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بيروت، ومحاولة راكب عربي خداع رجال الجمارك، بعدما قام محمد نبيل طلب مأمور الجمرك، وإبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3، بإنهاء الإجراءات الجمركية له، وتقدير الضرائب الجمركية المستحقة عليه، إذ قام الراكب بوضع حقيبة إضافية فوق ظهره لم تكن معه وقت التفتيش، أخفاها بجوار أحد المكاتب التي تم سداد الضرائب عليها، فقام محمد نبيل باستيقافه بعدما حاول الخروج من الدائرة الجمركية، وبتفتيش الحقيبة وجد كمية من الشرائط الدوائية، وقام أحمد أبو بكر مدير الجمرك، بتكليف لجنة مكونة من الدكتور مؤمن حسن، وهيثم رجب، ومحمد قنديل، وعبد القادر السيد، لجرد وعد وتحريز المضبوطات التي بلغت 806 شريطا دوائيا.

والمحاولة الرابعة، كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية القادمة من هنزو الصين، عندما استوقف أحمد عطا الله مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، والذي أنكر حوزته لما يجب الافصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من هادي أشرف الوكيل مأمور الجمرك، وأحمد الشريف رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب.

وبناء عليها، كلف عمرو عبد المنعم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3، بتكليف فادي نبيل مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من مستحضرات وأدوات التجميل، وشكل أحمد فؤاد مدير الجمرك لجنة مكونة من أحمد عمر عجمي، وأحمد مجاهد، وعماد سيد حسين، وفادي نبيل، وفاطمة عبده، وشريف عيد، وأحمد مرسي مأموري الجمارك، لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات، التي بلغت 1060عبوة مستحضرات تجميل.

تحرير محاضر ضد المخالفين

وأمر فتحي فوزي، شوكت مدير الإدارة الثالثة بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 96 لسنة 2023 ضد الراكب الأول، كما أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 97 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب الأول للنيابة المختصة، ومحضر جمركي رقم 98 لسنة 2023 ضد الراكب الثالث.