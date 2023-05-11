باقي كام يوم على امتحانات الثانوية العامة في مصر؟.. «التعليم» توضح

باقي كام يوم على امتحانات الثانوية العامة في مصر؟ سؤال أصبح الشغل الشاغل لأولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي، تزامنا مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، التي بدأت 6 مايو الجاري، وتستمر حتى نهاية الشهر، وفقا للجداول المعلنة من المديريات التعليمية والمواعيد المحددة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

باقي كام يوم على امتحانات الثانوية العامة في مصر؟

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 ينطلق يوم 12 يونيو المقبل، بالمواد غير المضافة للمجموع وفقا للجداول المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى أنه جرى تعديل مواصفات الورقة الامتحانية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، إضافة إلى جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه جرى تنظيم ورقة امتحانات الثانوية العامة 2023 ليتضمن الجزء الأول الأسئلة المخصص لها درجة واحدة، ويتضمن الجزء الثاني أسئلة الدرجتين، والجزء الثالث للأسئلة المقالية، ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره، وتتضمن أسئلة مخصص لها درجتان، وأسئلة مخصص لها 4 درجات.

تعديلات على أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه جرى تعديل عدد ونوع الأسئلة في كل مادة دراسية بما يمنح طلاب الثانوية العامة الفرصة ووقت كافي للإجابة عن جميع الأسئلة والمراجعة، وبالنسبة لتصحيح امتحانات الثانوية العامة، أشارت الوزارة إلى أنه سيجري وضع باركود على البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية وأسفل الورقة لضمان حق طلاب الثانوية العامة وعند التظلم سيزود الطالب بصورة كراسة الأسئلة وكذلك صورة البابل شيت الخاص به.