رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

خبيرة تربوية تحدد روشتة المذاكرة قبل امتحانات الثانوية العامة 2023

كتب:

كريم روماني
10:07 ص | الجمعة 05 مايو 2023
استعدادات الطلاب لامتحانات الثانوية العامة.. تعبيرية

استعدادات الطلاب لامتحانات الثانوية العامة.. تعبيرية

وجهت مرفت عويس الخبيرة التربوية، عددا من النصائح المهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023، المقرر عقدها بنظام أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، ومقالي 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة، إذ كثفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الاستعدادات الخحاصة بالامتحانات بالتنسيق مع جميع المديريات.

نصائح مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 

وشددت مرفت عويس، في حديثها لـ«الوطن»، على طلاب الثانوية العامة 2023، بضرورة عدم تشتت الانتباه بالمذاكرة من أكثر من مصدر للمعلومات، مؤكدة أهمية التركيز على كل ما يتعلق بمنهج وزارة التربية والتعليم، وحل العديد من النماذج والامتحانات السابقة للتدريب على نوعية الأسئلة الموضوعية والمقالية.

وأكدت الخبيرة التربوية، أنه يجب على طلاب الثانوية العامة، عدم متابعة أي شرح محتوى تعليمي من القنوات المتخصصة على «يوتيوب» إلا بعد الوثوق في مصدر المعلومات، مشددة على ضرورة عمل تخليص بسيط لكل درس أو وحدة أو فصل لسهولة مراجعته في ليلة الامتحان.

وشددت على ضرورة تنظيم الوقت والبعد عن السهر، مؤكدة أن امتحانات الثانوية العامة 2023 تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، موضحة أن حل نماذج وأسئلة قبل الامتحان متنوعة تسهل على الطالب فهم العديد من الأفكار.

مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أكدت الالتزام بمواصفات الامتحانات في امتحانات الثانوية العامة 2023، وهي 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة و30% للمستويات العقلية العليا، فضلاً عن التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

اقرأ المزيد:

«التعليم» تعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023.. تقليل الأسئلة واستخدام الفار

وزير التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة واحدة في النماذج الأربعة

وزير التعليم يعلن تقليل عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة رسميا

وزير التعليم يعلن شكل نموذج البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة «صور»

وزير التعليم يعلن تفاصيل تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 والتظلمات
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.