خبيرة تربوية تحدد روشتة المذاكرة قبل امتحانات الثانوية العامة 2023

وجهت مرفت عويس الخبيرة التربوية، عددا من النصائح المهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023، المقرر عقدها بنظام أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، ومقالي 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة، إذ كثفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الاستعدادات الخحاصة بالامتحانات بالتنسيق مع جميع المديريات.

نصائح مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

وشددت مرفت عويس، في حديثها لـ«الوطن»، على طلاب الثانوية العامة 2023، بضرورة عدم تشتت الانتباه بالمذاكرة من أكثر من مصدر للمعلومات، مؤكدة أهمية التركيز على كل ما يتعلق بمنهج وزارة التربية والتعليم، وحل العديد من النماذج والامتحانات السابقة للتدريب على نوعية الأسئلة الموضوعية والمقالية.

وأكدت الخبيرة التربوية، أنه يجب على طلاب الثانوية العامة، عدم متابعة أي شرح محتوى تعليمي من القنوات المتخصصة على «يوتيوب» إلا بعد الوثوق في مصدر المعلومات، مشددة على ضرورة عمل تخليص بسيط لكل درس أو وحدة أو فصل لسهولة مراجعته في ليلة الامتحان.

وشددت على ضرورة تنظيم الوقت والبعد عن السهر، مؤكدة أن امتحانات الثانوية العامة 2023 تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، موضحة أن حل نماذج وأسئلة قبل الامتحان متنوعة تسهل على الطالب فهم العديد من الأفكار.

مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أكدت الالتزام بمواصفات الامتحانات في امتحانات الثانوية العامة 2023، وهي 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة و30% للمستويات العقلية العليا، فضلاً عن التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.