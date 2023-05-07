امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف توزيع الدرجات وعدد ونوع الأسئلة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكدة تعديل المواصفات الفنية للورقة الامتحانية؛ لتصبح 85% منها أسئلة اختيار من متعدد، والأسئلة المقالية لا تتعدى 15%.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، مشيرا إلى أنّ الجزء الأول من الأسئلة مخصص للأسئلة لها درجة واحدة، والجزء الثاني مخصص للأسئلة المخصص لها درجتان والجزء الثالث مخصص للأسئلة المقالية.

وأضافت وزارة التعليم، أنّ الأسئلة المقالية في النسخ الاختبارية الأربعة يكون لها نفس الأرقام ولا يتم تبديلها في النسخ الاختيارية، موضحًا عدد ونوع الأسئلة في جميع المواد الدراسية وهي كالتالي:-

امتحانات الثانوية العامة 2023 عدد ونوع الأسئلة

- مادة اللغة العربية ومجموع درجاتها 80 درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية 4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات، وعدد الأسئلة الموضوعية 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 55 سؤالًا.

- مادة اللغات الأجنبية الأولى (الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية) ومجموع درجاتها 50 درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة؛ ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالًا.

- اللغات الأجنبية الثانية (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية) ومجموعها الكلي 40 درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لهما 6 درجات والموضوعية 29 سؤالًا مخصص لها 34 درجة؛ ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 31 سؤالًا.

- المواد العلمية (الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا) ومجموعها الكلي 60 درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة؛ ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

- المواد الأدبية (التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع) ومجموع درجاتها 60 درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

- مادة الرياضيات البحتة ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الجبر والهندسة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات، والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

- مادة التفاضل والتكامل ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على سؤالين مقاليين مخصص لهما 4 درجات و18 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

- مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الاستاتيكا فيبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

- مادة الديناميكا ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على سؤالين مقاليين مخصص لهما 4 درجات، و18 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 26 درجة؛ ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.