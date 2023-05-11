موقع حجز أراضي الإسكان.. اعرف الخطوات بالكامل وآخر موعد للتقديم

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، موقع حجز أراضي الإسكان، عبر بوابة خدمات المستثمرين، بهدف دفع عجلة التنمية والاستثمار في المدن الجديدة، موضحة أنه جرى تحديد موقع حجز الإسكان الاجتماعي لتسهيل إجراءات الحجز بشكل إلكتروني بسيط.

وقالت وزارة الإسكان، إن من خلال موقع حجز أراضي الإسكان، يجري الحجز في 6 مدن جديدة، وهي المنيا الجديدة، القاهرة الجديدة، أسيوط الجديدة، العبور الجيديدة، الشيخ زايد والعبور.

خطوات الحجز عبر موقع حجز أراضي الإسكان

وترصد «الوطن»، خطوات الحجز على موقع حجز أراضي الإسكان، وفقًا لما أوضحته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتأتي على النحو التالي:

1- الدخول إلى بوابة خدمات المستثمرين عن طريق الرابط https://assign.newcities.gov.eg، لمعرفة الفرص المتاحة للاسثمار.

2- تسجيل حساب المستثمر على موقع حجز أراضي الإسكان.

3- التأكد من صحة البريد الإلكتروني الذي جرى إدخاله على موقع حجز أراضي الإسكان.

4- إضافة بيانات الشركة الخاصة بالمستثمر على موقع حجز أراضي الإسكان.

5- يجري رفض الطلبات الفردية أو للمنشآت الفردية.

6- اختيار الفرصة الاستثمارية المرغوب فيها بموقع حجز أراضي الإسكان.

7- رفع جميع البيانات والأوراق الإدارية والأموال المتعلقة بالحجز.

8- دفع مصاريف الدراسة، وستصل رسالة بسداد جدية الحجز.

9- ستصل رسالة تؤكد الحجز.

10- طبع نموذج العرض المالي وتقديمه في مظروف مالي مغلق بمقر هيئة المجتمعات العمرانية في العاصمة الإدارية الجديدة.

موقع حجز أراضي الإسكان

وأشارت وزارة الإسكان، فيما يتعلق بموقع حجز أراضي الإسكان، إلى أن آخر موعد للتقديم يوم 15 مايو الجاري 2023.