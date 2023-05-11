«تعاونيات الإسكان» تطرح قطع أراضٍ خدمية للبيع بالمزاد العلني

أعلن اللواء مهندس وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح قطع أراضٍ في مدن جديدة عدة للبيع بالمزاد العلني، بمقدم 30%، والباقي على 7 سنوات بأقساط نصف سنوية.

وقال اللواء مهندس وليد البارودي، إنّ قطع الأراضي المطروحة مخصّصة لبناء مستشفيات ومراكز خدمات تجارية ومدرسة خاصة وحضانة، بمشروعات «لؤلؤة بدري 89 فدانا - لؤلؤة أكتوبر منطقة حدائق أكتوبر - لؤلؤة دمياط الجديدة - لؤلؤة برج العرب 93.9 فدان - لؤلؤة القاهرة الجديدة خلف الجامعة الأمريكية بمنطقة المعاهد والجامعات - القاهرة الجديدة التجمع الأول منطقة المستثمرين الشمالية».

سعر كراسة الشروط

وأكد رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، بيع كراسات الشروط والمواصفات مقابل 1000 جنيه في مقر الهيئة الرئيسي «3 شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر»، بحيث تعقد جلسة البيع بالمزاد العلني، يوم الاثنين 29 مايو، في تمام الثانية عشرة ظهرًا في مقر الهيئة الرئيسي.

تأمين دخول المزاد لقطع الأراضي المطروحة

وأشار البارودي إلى أنّ تأمين دخول المزاد لقطع الأراضي المطروحة، يبلغ مليوني جنيه لكل قطعة، على أن يُسدد التأمين لكل مزاد في يوم الجلسة نفس حتى الساعة 12 ظهرا، عدا هيكل خرساني دور أرضي حضانة D2 مقامة على قطعة أرض بمشروع القاهرة الجديدة التجمع الأول، سيكون تأمين دخول المزاد مليون جنيه.