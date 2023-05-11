كيفية الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي.. خطوات بسيطة

تحرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طرح وحدات سكنية مختلفة لمحدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل، بمساحات مختلفة بحالات كاملة التشطيب، لتوفير السكن الكريم الملائم لمختلف شرائح المواطنين، مما يدفع الكثير للتقديم للحصول على وحدات سكنية، وكذلك الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي بعد التقدم.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، في إطار دورها الخدمي، كيفية الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي، وفقًا لما أعلنت عنه الوزارة.

الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي، أن الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي، يتمثل في الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري من هنــــــا.

- الضغط على أيقونة «طلبات».

- اختيار طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام.

- إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم وهي الرقم القومي وكلمة المرور.

- تحديد المشروع المتقدم عليه المواطن للحصول على وحدة سكنية.

- تسجيل تاريخ التسديد ومقدم جدية الحجز.

- تسجيل موعد التقديم.

- الضغط على كلمة «استعلام».

الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي من خلال الهاتف

كما طرحت وزارة الإسكان الاجتماعي، طريقة أخرى للاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي، وذلك عن طريق التواصل بالهاتف المحمول أو الخط الأرضي، من خلال الاتصال على الرقم 5777 أو 118، أو 090071117 من أي خط أرضي، وذلك طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، ما عدا يومي الجمعة والسبت.