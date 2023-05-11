استشهاد فلسطيني وإصابة 4 في قصف إسرائيلي استهدف منزلا جنوب غزة

استشهد مواطن فلسطيني على الأقل، وأصيب حوالي 4 آخرين، في غارة إسرائيلية على منزل شرق مدينة «خان يونس»، جنوب قطاع غزة، عصر اليوم الخميس، مما يرفع ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى 26 شهيداً، خلال 3 أيام.

استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين

وقالت مصادر طبية في مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس، قبل قليل، إن أحد المواطنين، يبلغ من العمر 45 عامًا، استشهد عصر الخميس، وأصيب 4 أشخاص بجروح مختلفة، عقب استهداف طائرات الاحتلال بصاروخ واحد على الأقل، أحد المنازل في بلدة «بني سهيلا» شرق المدينة.

العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

واستهدفت طائرات الاحتلال عددًا من المواقع والأراضي الزراعية ومنشأة صناعية في مناطق مختلفة من القطاع، ما أدى إلى إلحاق دمار وخراب فيها وتضرر منازل المواطنين المجاورة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي، موقعا 26 شهيدًا بينهم أطفال ونساء، وأكثر من 70 جريحًا، وفقا لمستشفيات القطاع.

وباستشهاد المواطن يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 140 شهيدًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 26 طفلاً و6 سيدات.