«تعليم الجيزة»: نسبة الحضور في امتحانات الصف السادس الابتدائي 97%

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة تقرير غرفة العمليات عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، والتي بدأت أمس الخميس، مشيرة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تابعت جميع غرف العمليات بالإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات قد تواجه الامتحانات لسرعة حلها.

امتحانات الصف السادس الابتدائي «الترم الثاني» 2023 عربي

وأكدت أن مدير تعليم الجيزة أشرف سلومة تابع غرفة العمليات المركزية في اليوم الأول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 عربي، وأصدر تعليماته لغرف عمليات الإدارات التعليمية والامتحانات دون أي شكاوى من قبل الطلاب.

وأضافت تعليم الجيزة، أنه أدى طلاب الصف السادس الابتدائى في اليوم الأول لهم الامتحان في مادة اللغة العربية، وبلغ إجمالي المقيدين 193478 طالب وطالبة وكانت نسبة الحضور97%، وأدى طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحانهم في مادة الهندسة وبلغ إجمالي المقيدين 166093 طالب وطالبة فتره صباحي وكانت نسبة الحضور96% وبلغ إجمالي المقيدين 33193 طالب وطالبة فتره مسائي وكانت نسبة الحضور95%.

كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي العام امتحانهم اليوم في مادة اللغة الأجنبية، وبلغ إجمالي المقيدين 75772 طالب وطالبة فترة صباحي وكانت نسبة الحضور 98.8% وبلغ إجمالي المقيدين 2871 طالب وطالبة فترة مسائي وكانت نسبة الحضور 98.4%.

انضباط الامتحانات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة انضباط العملية الامتحانية ومتابعة دورية لمدراء العموم ونبه على التواجد المستمر فى ميدان العمل، مشددا على حسن سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة لراحة الطلاب وحسن تنظيمهم أثناء الصعود للجان وأثناء الخروج حفاظا على أبنائنا الطلاب

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مجددا ودائما على عدم اصطحاب الهاتف المحمول نهائيا، حتى وإن كان مغلقا لعدم إلغاء امتحان الطالب حرصا على مصلحتهم متمنيا لجميع أبنائنا الطلاب النجاح.