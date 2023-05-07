«تعليم الجيزة»: إعلان نتائج الترم الثاني لصفوف النقل بشكل موحد على مستوى المحافظة

تفقد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، مدرسة الأهرام تعليم أساسي التابعة لإدارة الهرم التعليمية، في اليوم الثاني لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل للمراحل المختلفة، واستقبله خالد عبدالحميد، مدير عام الإدارة، حيث تابع سير العملية الامتحانية داخل اللجان وانتظام العمل داخل اللجان.

وضوح الأسئلة وخلوها من الأخطاء

واطمأن مدير تعليم الجيزة، على وضوح الأسئلة وخلوها من الأخطاء، كما تابع حجرة الكنترول في المدرسة، واطلع على الشيتات، ونبه على التصحيح أولا وتحري الدقة أثناء التصحيح حرصا على مصلحة الطالب.

إعلان النتيجة سيكون موحدا

وفي سياق متصل، تابع سلومة، لجنة مدرسة الشهيد هشام شتا، ولجنة مدرسة أم المؤمنين، وحاور الطلاب ليستمع لآرائهم في مواصفات الامتحان والورقة الامتحانية ولم يبد أي من الطلاب شكاوى من الامتحانات، كما تابع غرفة الكنترول، وشدد على أنّ إعلان النتيجة سيكون موحدا على مستوى المحافظة، وضرورة الانتهاء من التصحيح بسرعة مع مراعاة الدقة وإعلاء مصلحة الطالب.

وأصدر مدير مديرية التعليم بالجيزة، تعليماته العامة للجان، باتخاذ الإجراءات الوقائية ونظافة الحمامات وتنظيم الطلاب عند الدخول والخروج، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول للحفاظ على مصلحة الطالب.