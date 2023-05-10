«تعليم الجيزة» تكشف تفاصيل امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تفاصيل امتحانات النقل الفصل الدراسي الثاني، مشيرة إلى أنّ غرف العمليات المركزية في الإدارات التعليمية، جاهزة للوقوف على أي مشكلات أو معوقات قد تواجه العملية الامتحانية لسرعة حلها.

انضباط امتحانات صفوف النقل دون مشاكل

وأكد مدير مديرية التعليم بالجيزة، في بيان، ضبط العملية الامتحانية ومتابعة دورية لمدراء العموم، وعدم وجود أي منهم في مكتبه، والتواجد المستمر في ميدان العمل، مشددا على حسن سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة لراحة الطلاب وحسن تنظيمهم أثناء الصعود للجان وأثناء الخروج، وعدم اصطحاب المحمول نهائيا حتى وإن كان مغلقا لعدم إلغاء امتحان الطالب.

ختام امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي

وأدى طلاب الصف الرابع الابتدائي، الامتحان في مادة الرياضيات لليوم الختامي، وبلغ إجمالي المقيدين 206 آلاف و616 طالبا وطالبة فترة صباحية، وكانت نسبة الحضور 97%، وبلغ إجمالي المقيدين 31 ألفا و600 طالب وطالبة، فترة مسائية، وكانت نسبة الحضور 83%.

كما أدى طلاب الصف الخامس الابتدائي، امتحان مادة الرياضيات لليوم الختامي وبلغ إجمالي المقيدين 201 ألف و593 طالبا وطالبة، فترة صباحية، وكانت نسبة الحضور 98%، وبلغ إجمالي المقيدين 35 ألفا و190 طالبا وطالبة فترة مسائية، وكانت نسبة الحضور 95%.

وأدى الصف الأول الإعدادي، امتحان مادة العلوم وبلغ إجمالي المقيدين 190176 طالبا وطالبة فترة صباحية، وكانت نسبة الحضور 96%، وبلغ إجمالي المقيدين 38017 طالبا وطالبة فترة مسائية، وكانت نسبة الحضور 95%.

أما طلاب الصف الأول الثانوي، فأدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ومادة التاريخ، وبلغ إجمالي المقيدين 74929 طالبا وطالبة فترة صباحية، وكانت نسبة الحضور 98.9%، وبلغ إجمالي المقيدين 4060 طالبا وطالبة فترة مسائية وكانت نسبة الحضور 98.5%.