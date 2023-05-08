«تعليم الجيزة»: نجاح طلاب «أولى ثانوي» في دخول منصة الامتحانات بنسبة 100%

تفقدت سمية الخطيب، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، لجنة امتحان مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود مصطفى الرسمية لغات، التابعة لإدارة الدقي التعليمية، وكان في استقبالها هالة كمال مدير عام الإدارةز

كما تفقدت «الخطيب» لجان مدارس حمزة بن عبدالمطلب الثانوية، ونجيب محفوظ الابتدائية، والشهيد أحمد عبدالعزيز الابتدائية، التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، وكان في استقبالها محمد يحيى مدير عام الإدارة.

دخول الطلاب على منصة الامتحان بنسبة 100٪

وتابعت وكيل مديرية التربية والتعليم جميع اللجان الامتحانية للمراحل الثلاث، الابتدائي الصف الرابع والخامس، والإعدادي الصف الأول مادة اللغة الانجليزية، والصف الأول الثانوي مادة الكيمياء.

واطمأنت «الخطيب» على دخول الطلاب على منصة الامتحان بنسبة 100٪،؜ ثم تابعت الكنترول وتفقدت شيتات الرصد، وأكدت منع دخول الهاتف المحمول مع الطلاب داخل اللجان.