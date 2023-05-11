تظلم شقق الإسكان الاجتماعي.. إليك الخطوات والموعد النهائي

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جرى الانتهاء من فرز أوراق المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 3، إلا أن هناك مجموعة من المواطنين لم يتم قبول طلباتهم، وهذا ما اضطرهم لعمل تظلم شقق الإسكان الاجتماعي، وفقًا لما كشفت عنه الوزارة.

وترصد بوابة الوطن، في السطور التالية، خطوات تظلم شقق الإسكان الاجتماعي، والموعد النهائي له:

خطوات تظلم شقق الإسكان الاجتماعي

وقالت وزارة الإسكان الاجتماعي ممثلة في صندوق الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن خطوات تظلم شقق الإسكان الاجتماعي، تتمثل في:

الخطوة الأولى: الدخول على الرابط الآتي https://cservices.shmff.gov.eg/complaints لمعرفة سبب عدم القبول في نتيجة شقق الإسكان.

الخطوة الثانية: تحضير الأوراق الناقصة التي كان بسببها تم الرفض، وهذه خطوة مهمة في تظلم شقق الإسكان الاجتماعي، من خلال النقر على تقديم طلب تظلم.

الموعد النهائي لتقديم طلب تظلم شقق الإسكان الاجتماعي

ولفتت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن الموعد النهائي لتقديم طلب تظلم شقق الإسكان الاجتماعي، 18 مايو الجاري، منوهة بأنه تم البدء في قبول طلبات تظلم شقق الإسكان الاجتماعي منذ يوم 26 من شهر أبريل الماضي.

تظلم شقق الإسكان الاجتماعي

كما أضافت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه في حالة عدم الرغبة في تقديم تظلم شقق الإسكان الاجتماعي، يمكن سحب مقدم جدية الحجز من أي مكتب بريد.