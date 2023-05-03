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آخر موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. سكن لكل المصريين 4

كتب:

محمد سامي الكميلي
04:53 م | الأربعاء 03 مايو 2023
سكن لكل المصريين 4 - أرشيفية

سكن لكل المصريين 4 - أرشيفية

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن آخر موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 4، غدا، موضحًا أن ذلك لمن قدم في الإعلانات السابقة، ولم يسحبوا مقدم جدية الحجز.

آخر موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

نظرًا لأن غدا هو آخر موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي، كيفية تسجيل وحجز وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 4»، التي يعد هدفها الرئيسي هو توفير المسكن الملائم لمختلف الفئات المتوسطة وفوق متوسطة الدخل.

آخر موعد حجز شققق الإسكان الاجتماعي 2023

قالت وزارة الإسكان الاجتماعي، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن آخر موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 غدًا، موضحًا خطوات الحجز، وهي ممثلة في النحو الآتي:

- الإطلاع على بيانات الوحدة السكنية المطروحة.

- تحديد كود الوحدة السكنية في المدينة المرغوب الحجز فيها.

- يحرص المتقدم على الضغط على زي طلباتي.

- الضغط على حجز الوحدة.

- إدخال كود حجز الشقة المرغوب عليها التقدم بشرط دفع مصاريف التسجيل ومقدم جدية الحجز.

- ثم الضغط على زر «اختيار».

- ظهور رسالة «تم الاختيار بنجاح».

- تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطب إليها.

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بقلم محمد سامي الكميلي