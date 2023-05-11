حكم الأضحية للحاج.. الإفتاء توضح هلى يجوز الجمع بينها وبين والهدي

حكم الأضحية للحاج من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثير من المسلمين في شتى بقاع الأرض بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل، حول هذا الأمر في فتوى إلكترونية نشرتها عبر بوابتها الرسمية، ردا على سؤوال ورد إليها جاء نصه «في حالة سفر رب الأسرة للحج وعليه هدي في حجه؛ هل يكون الهدي كافيًا عن الأضحية، أم يجب أن يضحي في بلده؟ وهل يجوز ذبح الهدي في أثناء الحج بنيتين: نية الهدي ونية الأضحية؟».

حكم الأضحية للحاج

وحول حكم الأضحية للحاج، قالت دار الإفتاء المصرية إن الحاج لا يلزمه أضحية في بلده ولا في غيرها، لكن يجوز له -إن أراد- أن يضحي في أثناء حجه مع نسكه أو يوكل من يذبح عنه في بلده أو غيرها، وإن كان عوده من الحج قبل انتهاء وقت الذبح أمكنه ذبح الأضحية بنفسه إذا رجع، ولا يجوز ذبح الهدي بنية الأضحية مع الهدي؛ لأن سبب مشروعية كل منها مختلف ولا يقبل التداخل.

سنن وحكم الأضحية للحاج

واستكمالا للحديث عن حكم الأضحية للحاج، أشارت الدار إلى شرائط سنية الأضحية -على القول بأنها سنة، وهي :

1- إسلام المضحي.

2- غنى المضحي، ومقياسه عند الحنفية: ملكه لنصاب الزكاة زائدًا عن حاجته الأصلية، وعند المالكية: ألَّا يحتاج المضحي لثمنها في ضرورياته في عامه، وعند الشافعية: ملكه ما يحصل به الأضحية زائدًا عما يحتاج إليه في يوم العيد وليلته وأيام التشريق الثلاثة ولياليها.

3- وانفرد المالكية بشرط لسنية الأضحية، وهو ألَّا يكون الشخص حاجًّا، فالحاج عندهم لا يطالب بالتضحية شرعًا، سواء أكان بمنًى أم بغيرها، وغير الحاج هو المطالب بها وإن كان معتمرًا أو كان بمِنًى.

حكم الأضحية للحاج والهدي

كما أوضحت الإفتاء في فتواها عن حكم الأضحية للحاج، أن الحاج عليه هدي أو ليس عليه هدي لا يلزمه التضحية في بلده ولا في غيرها عند المالكية، ويجوز عند غيرهم أن يضحي في أثناء حجه مع نسكه أو يوكل من يذبح في فترة أيام النحر، ولا ينتظر حتى يعود؛ لأن الأضحية لها زمن تنتهي بانتهائه، إلا إن كان يعود سريعًا من الحج وقبل انتهاء مدة إمكانية ذبح الأضحية وهو آخر أيام التشريق.

ذبح الهدي في أثناء الحج بنية الأضحية

وأضافت الدار في فتواها حول حكم الأضحية للحاج أنه لا يجوز ذبح الهدي في أثناء الحج بنية الأضحية مع الهدي؛ لأن سبب مشروعية كل منها مختلف ولا يقبل التداخل، فالأضحية مشروعة لشكر الله تعالى لبقاء الحياة إلى هذه الأيام الفاضلة على سبيل الندب، أما ما يذبح في الحج فهو إما هدي تمتع، وهو لشكر الله تعالى على الجمع بين نسكي العمرة والحج والتحلل بينهما، وهو واجب، وإما هدي القران، وهو للجمع بين الحج والعمرة في سَفرة واحدة، وهو واجب أيضًا، وإما ما يذبح لترك واجب من واجبات الحج، أو كفارة عن فعل محظور من ممنوعات الحج، وكلاهما واجب، وإما ما يهدى تطوعًا لفقراء الحرم، وكل هذا مباين للغرض من الأضحية.