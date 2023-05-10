حكم الأضحية عن الميت؟.. مستشار مفتي الجمهورية السابق يوضح

شٌرعت الأضحية لشكر الله عز وجل على نعمة الحياة، اقتداء بشكر نبي الله إبراهيم عليه السلام، بذبح كبش عظيم لبقاء ابنه إسماعيل على قيد الحياة، ومع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، تساءل البعض عن حكم الأضحية عن الميت، وهو ما أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق.

حكم الأضحية عن الميت

حول حكم الأضحية عن الميت، أكد «عاشور»، أن الأضحية في الأصل تكون عن الشخص الحي وليس عن الميت، وفي حال إذا كان الوالدين متوفيان، فإنه يجوز الأضحية عنهما من باب الصدقة الكبير، رغم أن البعض من العلماء، أكدوا أنه بعض العلماء رجحوا بأنه الصدقة لا تكون إلا على الأحياء.

شروط الأضحية

بخصوص حكم الأضحية عن الميت، قالت دار الإفتاء المصرية خلال موقعها الرسمي، إنه يشترط في الأضحية ما يشترط في غيرها من الذبائح، وذلك كون الحيوان حيًّا، وأن تزهق روحه بالذبح، وألا يكون صيدًا من صيد الحرم، وأن يبلغ سنَّ التضحية، وأن تكون الأضحية سالمةً من العيوب، وأن تكون مملوكةً للمضحِّي، وينوي بها التقرب إلى الله تعالى.

وأضافت «الإفتاء»، أن وقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى، وينتهي بغروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة، ويستحب توزيعها أثلاثًا؛ ثلثٌ للمضحي، وثلث للهدية، وثلثٌ للفقراء.