9 طرق للحصول على صك الأضحية من وزارة الأوقاف.. «اشتريه وأنت في بيتك»

تحرص وزارة الأوقاف كل عام على طرح صك الأضحية للراغبين في المساهمة في توزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين والفقراء، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية، وهي خدمة تقدم خلال فترة موسم عيد الأضحى.

وأتاحت وزارة الأوقاف العديد من الوسائل للمواطنين الراغبين في المشاركة في شراء صكوك الاضاحي، وذلك بدءً من الآن وحتى أيام العيد، سواء من خلال الدفع الفوري، أو عن طريق الحسابات البنكية، أو من خلال التواصل مع مندوبي وزارة الأوقاف لتحصيل ثمن صكوك الأضاحي: «اشتريه وأنت في بيتك».

طرق الحصول على صك الأضحية من وزارة الأوقاف

وتستعرض «الوطن»، طرق لحصول على صك الأضحية من وزارة الأوقاف، وهي كالتالي:

- التواصل مع وزارة الأوقاف مباشرة أو عن طريق خدمة واتساب مع مندوبي الوزارة من خلال الأرقام التالية: 01015711280 -01146702020 - 01552563217 - 01223344789

شراء صك الاضحية عبر الحسابات البنكية

ويمكن للراغبين شراء صك الأضحية عبر الحسابات البنكية وهي كالتالي:

- حساب البنك المركزي: 2 / 22222 / 450 /9

- حساب ‏بنك مصر: 1400001009999999

‏- حساب البنك الأهلي: 0013070465285400014

- حساب ‏البنك الزراعي المصري: 919002000155711006

‏- البريد المصري على حساب: 0163600034039818

- خدمة فوري: كود 92791 للحوم السودانية.

- خدمة فوري: كود 92792 للحوم البلدية.

أسعار صك الأضحية من وزارة الأوقاف

هذا وقد جاءت أسعار صك الأضحية وفق للبيان الصادر عن وزارة الأوقاف كما يلي:

- صك الاضحية من اللحوم البلدية نحو 4000 جنيه.

- صك لأضحية من اللحوم السودانية نحو 2500 جنيه.

- صك الإطعام المتوفر طوال العام نحو 300 جنيه.