«الإفتاء» و«الأورمان» يطلقان حملات للتوعية بأمور صكوك الأضحية الشرعية

أطلقت جمعية الأورمان، ودار الإفتاء المصرية، عدة حملات جديدة للتوعية بالأمور الشرعية المتعلقة بصك الأضحية، والذي يعد أحد المشروعات الإنسانية الخيرية التي تستهدف الإنابة عن المضحي في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، حيث طرحت الجمعية عددًا من التساؤلات والفتاوى الأكثر تكرارًا حول صك الأضحية، فيما أجابت عليها دار الإفتاء المصرية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أنّ «صك الأضحية» مشروع إنساني خيري أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية، بهدف دعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا وخصوصًا النائية منها.

شراء وذبح وتوزيع لحوم الأضاحي

وأشار إلى أنّه فور إطلاق الجمعية لمشروع صك الأضحية تعاونت جمعية الأورمان مع أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في توضيح الموقف الشرعي من هذه القضية، وإجلاء الالتباس حول كل ما يخص توكيل الجمعيات الأهلية لشراء وذبح وتوزيع لحوم الأضاحي الذي يهدف إلى توصيل لحوم الأضاحي إلى غير القادرين في ربوع مصر.

حكم الشرع في صك الأضحية

وأشار «شعبان» إلى أنه حول موقف الشرع الحكيم من فكرة «صك الأضحية»، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى حملت رقم 226 لعام 2015 تؤكد إجازة التوكيل، وإنابة الجمعيات، والمؤسسات الخيرية بالذبح، وبأن الصك نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية.

جواز الإنابة في الأضحية

وأشار إلى أنّ دار الإفتاء أوضحت أنّه يجوز لمن صعب عليه إقامة سنة الأضحية في عيد الأضحى بنفسه أن ينيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها، عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا لأحكام الشريعة.

موقف الشرع الحكيم من صك الأضحية

يذكر أنّ جمعية الأورمان أطلقت حملة بتعريف موقف الشرع الحكيم من مشروع «صك الأضحية»، بالتعاون مع دار الافتاء المصرية بهدف تعريف المضحين بمشروعية صك الأضحية، وبموقف الشرع الحكيم من كل ما يتعلق بالمشروع من أمور.