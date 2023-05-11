القصة الكاملة لسقوط نيزك على منزل في أمريكا وذعر بين سكان نيوجيرسي

شغل النيزك، الذي سقط على أحد المنازل في أمريكا، الأسبوع الماضي، وسائل الإعلام في الولايات المتحدة، خاصةً أنه اخترق منزلاً في ولاية نيوجيرسي، وتسبب في إحداث ثقبين في سقف إحدى الغرف، وأثار حالة من الذعر بين أصحاب المنزل سيئ الحظ، ولكن الشيء المطمئن الوحيد أنهم كانوا في الخارج، أثناء سقوط النيزك على منزلهم.

نيزك في أمريكا يثير الذعر في نيوجيرسي

وتحدثت كريستين لويد، إحدى أفراد العائلة التي شهد منزلها الواقعة، لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، حيث أشارت إلى أن النيزك الذي سقط في أمريكا اخترق سقف غرفة نوم الطابق العلوي بمنزل والدها، في بلدة «هوبويل»، وأدى الأمر إلى صدمة كبيرة، في الوقت الذي كانت تعتقد شقيقتها أن الحادث يرجع إلى سقوط صخرة كبيرة على المنزل، وليس نيزكا قادما من الفضاء.

النيزك يخترق سقف منزل في «هوبويل»

وسقط النيزك في أمريكا مخترقاً سقف المنزل الواقع في بلدة «هوبويل»، ثم ارتد على أرضية الغرفة، ليعود مرة أخرى إلى السقف، حيث أحدث فيه ثقبا آخر، قبل أن يسقط على الأرض في مشهد درامي، وتسبب في إثارة الذعر بين أصحاب المنزل، الذين سارعوا بالاتصال بالشرطة الأمريكية، التي طلبت استدعاء وكالات متخصصة لفحص ذلك الجسم الغريب.

تفاصيل عن النيزك الذي سقط في أمريكا

وكشف موقع «إي بي سي 6»، أن بقايا النيزك الذي سقط في أمريكا كانت عبارة عن جسم معدني طوله 4 بوصات في 6 بوصات، ووصفته السلطات باسم «نيزك محتمل»، فيما ذكرت عالمة الجيوفيزياء، شانون جراهام: «بناءً على الصور والأوصاف، يبدو الجسم متسقًا مع نيزك».