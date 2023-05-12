برلماني: عدم وجود خطوط حمراء بالحوار الوطني يؤكد مناقشة القضايا بانفتاح

قال النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب السياسية المصرية، خلال اجتماع المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب السياسية المصرية، بمقر حزب إرادة جيل بوسط البلد، أن التحالف مهتم بالتواجد والمشاركة والحضور في جلسات الحوار.

الجلسة الأولى للحوار الوطني مبهرة

ووصف أمين عام التحالف الجلسة الأولى للحوار الوطني بأن افتتاحها مبهر، موجهاً الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني، نظراً لأنهم وبعد مرور عام وجود نحو 100 قضية، يبذلون مجهودًا كبيرًا، ولذلك يوجه لهم الشكر على هذا المجهود.

وأشار مطر إلى أنّ أجمل شيء في بداية انطلاق الحوار هو كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنّ التحالف داعم للرئيس وللدولة، وهذه المبادئ التي بني عليها التحالف، لافتًا إلى أن عدم وجود خطوط حمراء يؤكد مناقشة القضايا بانفتاح تام وفقًا للدستور والقانون، وأن الدولة المصرية قائمة ومؤسساتها، ولا يعني أن نبدأ من الصفر.

الحوار الوطني يتمتع بمشاركة واسعة

وأشار إلى أن الحوار الوطني يتمتع بمشاركة جميع الأحزاب بغض النظر عن موقفها المؤيد أو المعارض، وأكد تحالف الأحزاب السياسية المصرية على دعمه له بشدة، نظرًا لأن الحوار الوطني يهدف إلى خدمة المواطن والوطن.

وانتقد فكرة اختصار الحرية وفرضها على مجموعة من القوالب المحددة، مؤكدًا أهمية أن تكون الحرية وفقًا للرأي المسؤول. كما أكد دعمه الكامل لعمل لجنة العفو الرئاسي.

ولفت إلى أن مصر تشهد حالة من الحرية، وذلك يتجلى في وجود الحوار الوطني، وأنه يرى أن المرحلة الحالية تؤدي بالبلاد إلى الجمهورية الجديدة، وأنه يتم تحقيق تقدم ملحوظ في العديد من المجالات.

وختم بتوجيه رسالة إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدًا دعمه للحوار الوطني، وأنه لن يقبل بفشل هذا الحوار.