النائبة هبة هجرس: ننتظر من الحوار الوطني تطبيق حقوق ذوي الإعاقة

قالت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلسين، القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والقومي للمرأة، والخبيرة الدولية في مجال الإعاقة، إنها تنتظر الكثير من الحوار الوطني في ملف ذوي الإعاقة، خاصة وأن الحوار، بما أنه وطني، فهو يخص جميع فئات المجتمع.

المصريون لديهم تطلعاتهم وأفكار ومظالم

وأضافت «هجرس»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن جميع الناس داخل المجتمع، لديهم تطلعاتهم وأفكار ومظالم، وبالتالي فإن الحوار الوطني، بما أنه يبحث في قضايا المجتمع بشكل عام، فيجب أن يستمع إلى كل الفئات دون استثناء.

وأوضحت «هجرس» أن الهدف الرئيسي من الحوار الوطني هو بحث مشكلات المجتمع التي يعاني منها الناس، من أجل إيجاد حلول لها تساعد في تحسين الأوضاع بشكل عام، وذلك لن يتم إلا من خلال حوار جاد وأكثر تفهما.

تنفيذ المكتسبات التشريعية الخاصة بذوي الإعاقة

وتابعت «هجرس» أن أهم ما يحتاجه ذوو الإعاقة من الحوار الوطني هو تنفيذ كل ما جاء في القوانين الخاصة بهم، وكل المكتسبات التشريعية الخاصة بذوي الإعاقة، على أرض الواقع: «نحن الآن لدينا تشريع يخص ذوي الإعاقة على مستوى عالمي، ولكن هذا التشريع يواجه بعض الصعوبات في التنفيذ، ومن ثم يجب أن يكون التنفيذ على قدر مستوى التشريع».

واختتمت «هجرس» حديثها قائلة: «وجود قانون يعني أن الدولة أقرت بالحقوق الكاملة لذوي الإعاقة، ولا يتبقى سوى تنفيذ كل ما جاء في هذا القانون على أرض الواقع، حتى تصل هذه الحقوق إلى أهلها بصورة كاملة».