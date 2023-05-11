«الحوار الوطني» يعرض وجهة نظر المواطنين بشأن أولويات النقاش في الجلسات (فيديو)

ينقاش الحوار الوطني القضايا والموضوعات التي تشغل الرأي العام والمواطن المصري، خلال جلساته الفعلية المقرر انطلاقها الأحد المقبل، التي تم تقسيمها إلى 3 محاور؛ هي الاقتصادي والسياسي والمجتمعي.

وعرضت إدارة الحوار الوطني بعض وجهات نظر المواطنين في الشارع المصري عبر صفحتها الرسمية، موضحة أن لكل منَّا أولوية وقضية محل اهتمام، ومن هنا شارك بعض المواطنين وجهة نظرهم حول أولويات النقاش في الحوار الوطني بالملفات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية.

جلسات الحوار الوطني

وأضافت إدارة الحوار: «واثقين بأن الحوار هو منبرهم وفرصتهم لطرح جميع الآراء ومناقشة أفضل الحلول، ولهذا تكاتف الجميع وشاركوا بوجهة نظرهم ورؤيتهم لاستكمال رحلة البناء والنماء والتي نسير فيها معًا وفق المساحات المشتركة نحو الجمهورية الجديدة».