«السياحة» تعدل أسعار تذكرة العربات الكهربائية في وادي الملوك بداية من أكتوبر

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، إن المجلس وافق على تعديل سعر تذكرة العربات الكهربائية في وادي الملوك والدير البحري بالأقصر، حيث سيصبح سعر التذكرة 20 جنيهًا فقط للزائر الأجنبي و10 جنيهات فقط للزائر المصري.

العمل بالسعر الجديد أكتوبر 2023

وأضاف «وزيري» خلال خطابه الذي أرسله إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، بأن تلك الأسعار سيتم العمل بها اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل.

أسعار المزارات الأثرية بداية من الشهر الجاري

في نفس السياق، بدأت المتاحف والمناطق الأثرية في تطبيق تلك الأسعار بدءًا من بداية شهر مايو الجاري. وبلغ سعر تذكرة دخول قصر البارون للسائح الأجنبي 120 جنيهًا، وللطالب الأجنبي 60 جنيهًا، كما بلغ سعر تذكرة زيارة شارع المعز للسائح الأجنبي 120 جنيهًا، وللطالب الأجنبي 60 جنيهًا.

ووفقًا لقرار المجلس الأعلى للآثار، فإن سعر تذكرة دخول قصر محمد علي بلغ 120 جنيهًا للسائح الأجنبي و60 جنيهًا للطالب الأجنبي، كما بلغ سعر تذكرة زيارة هرم خفرع للسائح الأجنبي 150 جنيهًا وللطالب الأجنبي 75 جنيهًا، وهو نفس السعر لزيارة هرم منقورع وهرم زوسر المدرج من المدخل الجنوبي (سقارة).

وبلغ سعر تذكرة دخول مقبرة توت عنخ آمون بوادي الملوك بالأقصر 360 جنيهًا للسائح الأجنبي و180 جنيهًا للطالب الأجنبي، أما سعر تذكرة دخول مقبرة نفرتاري بمنطقة وادي الملكات بالأقصر فقد بلغ 1600 جنيهًا للسائح الأجنبي والطالب الأجنبي على حد سواء.