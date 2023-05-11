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بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% لأعلى مستوى منذ 2008

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ا ش ا
11:12 م | الخميس 11 مايو 2023
بنك إنجلترا

بنك إنجلترا

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة، لتصبح 4.5 في المائة، مواصلا سياسته من أجل كبح جماح التضخم المتزايد في المملكة المتحدة، وسط تحذيرات من أن هذا القرار قد يتسبب في خسائر كبيرة لأصحاب العقارات.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة «ايفيننج ستاندارد» البريطانية، مساء اليوم الخميس، فإن هذا القرار سيسبب ضررا للملايين من مالكي المنازل بسبب ارتفاع سندات الرهن العقاري، حيث يعد رفع الفائدة، الارتفاع الثاني عشر على التوالي في تكلفة الاقتراض منذ ديسمبر 2021، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 14 عامًا.

إجراءات جديدة لكبح التضخم فى بريطانيا

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يعني زيادة فورية في تكاليف الرهن العقاري للمقترضين الذين يخضعون لقروض عقارية متغيرة أو متتبعة، والتي تتحرك معدلاتها بما يتماشى مع قرارات بنك إنجلترا.

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