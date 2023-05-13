فوائد التبن للماشية.. مكمل غذائي موفر لتسمين الحيوانات

مع انطلاق موسم حصاد القمح خلال الشهر الماضي في عدة محافظات، يكثر وجود التبن أحد مخرجات زراعة الذهب الأصفر، والذي يعد العلف الرئيسي للماشية صيفا وشتاء، حيث يتم استخدامه مكمل غذائي مع الأعلاف الأخرى، مثل الكُسب والردة وغيرها.

فوائد التبن للماشية

وقال الدكتور إبراهيم عبدالرازق، أستاذ الثروة الحيوانية والسمكية بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، لـ«للوطن»، إن تبن القمح يعتبر من الأعلاف الموفرة وتستخدم لتغذية وتسمين الحيوانات، ويتميز بعدة خصائص تعود على مربي الماشية بأنواعها المختلفة بالنفع.

وأوضح أستاذ الثروة الحيوانية فوائد التبن للماشية كالتالي:

- يحتوي التبن على نسبة عالية من الألياف، والتي تمنح الماشية الشعور بالشبع.

- يعمل التبن على تنظيم الهضم عند الحيوانات.

- علف دائم للماشية على مدار العام وغير مكلف، حيث يتراوح سعر حمل التبن في كفر الشيخ بين 300 و350 جنيها.

التبن طعام صحي للماشية

وأوضح «عبدالرازق»، أن التبن منتج محلي من الأراضي المزروعة بالقمح في كفر الشيخ المحافظات الأخرى، وهو طعام صحي وآمن للماشية بأنواعها، ويُخزن داخل غرفة أو على شكل «بالات تبن»، مع الحفاظ عليه بعيدا عن الأمطار خلال فصل الشتاء.